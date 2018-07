El padre de Neymar se enfrasca en duelo verbal con una periodista brasileña

Sao Paulo, Brasil.- El nombre de Neymar volvió a verse envuelto en un episodio polémico después de que el periódico Folha de San Pablo reprodujo unas declaraciones del padre del astro brasileño hacia una periodista que quería averiguar acerca de una fiesta que habría organizado Neymar Sr. durante el Mundial de Rusia.

"La fiesta la hice con tu madre", fue parte de lo que le contestó el padre y agente del jugador del PSG a la reportera, según el matutino paulista, cuando ella le consultó acerca del festejo que realizó en el hotel de Sochi, en donde se encontraba la concentración ‘Verdeamarela’, tras el debut frente a Suiza.

Los rumores acerca de una fiesta trascendieron después de conocerse el malestar de algunos familiares de los miembros de plantel, los cuales le expresaron su descontento al coordinador técnico de Brasil, Edu Gaspar. El exfutbolista sí habló con la prensa y aseguró que no se había realizado ninguna celebración.

Sin embargo, el padre del astro no reaccionó de la misma manera. De acuerdo con Folha, lo primero que le respondió a la periodista tuvo una postura a la defensiva: "No te di mi teléfono, no te conozco, no sé quién eres. No tienes derecho a llamarme. No hice ninguna fiesta y quiero saber quien es el mentiroso".

Posteriormente, el tono se elevó. "La fiesta la hice con tu madre. Yo estaba con tu madre allí. Ya te estoy respondiendo, estaba tu madre, tus padres, quien quieras", fue la desubicada respuesta que le dio el ex jugador convertido en representante.

Neymar Jr. en tanto, continúa de vacaciones y dando entrevistas. En una de las últimas con AFP aseguró que, "no quería ver una pelota, no quería ver fútbol" tras la actuación, y posterior eliminación, de su selección en el Mundial de Rusia.

"¿Creen que me gusta recibir faltas? No, porque duelen, lastiman. Después de los partidos me pongo hielo 4 o 5 horas", aseguró en otra comunicación acerca de las críticas que recibió por parte de la afición.