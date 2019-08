Entrenador y su fuerte mensaje a Messi: "Sin un Mundial no puede ser el mejor"

Madrid, España.- El legendario entrenador que pasó por el Real Madrid, José Antonio Camacho, decidió dar su opinión sobre Lionel Messi, admitiendo que es buen jugador pero no lo considera el mejor.

Messi es un muy buen jugador, pero no puedes ser el mejor del mundo, ni de la Historia, si eres argentino y no ganas un Mundial. No, sin un Mundial Messi no puede ser el mejor".