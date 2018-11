Exjugador de la Sub-20 pensó en el suicidio tras ser víctima de abuso sexual

Ciudad de México.- Depresión, coraje y pesadillas son algunos de los síntomas que presenta el exjugador de la Sub-20 de Veracruz, después del supuesto abuso sexual del que fue víctima por parte del representante Ángel 'Pato' Fuentes.

El joven futbolista relatóel infierno que ha vivido después de lo que vivió mientras jugaba con los Tiburones Rojos, en busca de sueño de jugar en la Primera División.

Yo al principio estaba muy deprimido, explotaba mucho, tenía mucho coraje, soñaba muchas cosas que le hacía al señor, cosas que ya no aguantaba yo y cualquier cosita que me decían explotaba; quería pelear o me ponía de malas”, contó.

El padre del jugador reveló que su hijo sí pensó en el suicidio pero afortunadamente no lo hizo.

Él soñaba ya matar; él en un mensaje me puso que si algo le pasaba que siguiéramos nuestros caminos, yo ya tenía la inquietud de que mi hijo no estaba bien. Cuando un hijo te pone eso es porque trae problemas. Le dije: 'no seas tonto, por qué pones eso'; gracias a Dios no se me suicidó, no se dedicó al alcohol, a drogarse; no acabó con su carrera totalmente”, platicó.