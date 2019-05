Los Yankees están siendo 'separados' por culpa de 'Game of Thrones'

Nueva York, EU.- No cabe duda de que el final de Game of Thrones está siendo bastante polarizante en la cultura popular en éstos últimos días, ya que está dividido entre las personas a las que están disfrutando la temporada final de la serie, cómo aquellas que creen que el show ha pedido su encanto e incluso han pedido que se vuelva a realizar la temporada 8. Y el clubhouse de los Yankees no se salva de esa polarización.

Sports Illustrated habló con varios miembros de equipos de Grandes Ligas, donde se sabe, muchos son fans de la serie, pero donde hay más prominencia es en el de los Yankees de Nueva York; la muestra es que varios peloteros prefieren evitarse los unos a los otros para no ser víctimas de los spoilers.

C.C. Sabathia en su podcast ha sido muy crítico de la nueva temporada, pero a la vez, explica cómo todo el clubhouse de los Yankees está metidísimo en la serie y sus últimos episodios:

Todos la consumimos cómo locos y hablamos sobre ella, la debatimos, la discutimos. La temporada ha sido una basura; luego de ésto ¿Que punto tiene leer los libros? A la mi%&$, lo echaron todo a perder con ésta temporada.

El episodio final de Game of Thrones se emitirá éste domingo, luego de que el penúltimo capítulo, titulado "The Bells" fuera bastante criticado tanto por los fans cómo por los críticos, ya que ambos argumentan que se ha traicionado a la escencia y los presonajes que han hecho grandes a la serie.