"No hago milagros", CR7 se desahogó con su madre tras la eliminación

Lisboa, Portugal.- La esperanza se esfumó para Cristiano Ronaldo. La gran ilusión de conquistar la Champions League con la Juventus quedó relegada en manos del Ajax. El "hombre Champions" aportó todos los goles de su equipo en la fase clave del torneo, pero no alcanzó.

Abatido, habló con su mamá por teléfono y fue tajante en su confesión: "Madre, no hago milagros". La propia Dolores Aveiro contó este diálogo íntimo que mantuvo con su hijo en una entrevista con distintos medios portugueses.

"Ellos no tuvieron suerte y quien ganó merece la victoria. Él estaba triste. Por supuesto le gustaba ir a la final de la Champions, pero tendrá que esperar. Estaba triste pero como me dijo: 'Madre, no hago milagros'. Y es verdad", detalló Aveiro ante la prensa que la consultó en medio del "VII Torneo Marítimo Centenario" que aglutina a distintos equipos juveniles y tiene la presencia de su nieto, Cristiano Jr., defendiendo los colores también de la Juventus.

En el campeonato italiano le está yendo bien, pero le faltó una punta de suerte en la Champions. No podemos hacer nada, la vida continúa", explicó su madre desde Madeira, ciudad natal del futbolista.

CR7 anotó cinco goles en la etapa de playoffs para Juventus en la actual Champions. Es decir, todos los tantos que señaló el equipo durante esta instancia. Hizo tres contra Atlético de Madrid para revertir la serie de octavos de final, anotó en el 1-1 de ida contra Ajax por los cuartos y abrió el marcador en el 1-2 de ayer. Al mismo tiempo, acumula 19 gritos en el Calcio que seguramente tendrá a Juventus como nuevo campeón.

Sin embargo, su deseo más profundo era el de conquistar la sexta Orejona de su carrera, pero al menos por este año no podrá ser cumplido.