Roger Federer manda fuerte y polémico mensaje a Piqué sobre la Copa Davis

Ciudad de México.- Después de que el defensal del Barcelona, Gerard Piqué, transformó el formato de la Copa Davis, el tenista suizo, Roger Federer, no pudo ocultar su enojo en contra del futbolista.

No conozco a Gerard Piqué. No sé en qué tenemos que trabajar. Nunca nos hemos reunido", dijo el deportista de 38 años.

No estoy retirado de la Copa Davis de manera oficial. Así que no sé qué decir. Quizás, pero está más cerca el no que el sí", añadió Federer.