“Tardé más en digerirlo”: Neymar admite que lloró tras sufrir lesión

Río de Janeiro, Brasil.- Pese a que el doloroso proceso de sufrir una lesión no significa una experiencia nueva para el astro brasileño, Neymar expresó que haberse lastimado a finales de enero en el partido de la Copa de Francia contra el Racing Club de Estrasburgo, fue algo difícil de superar y una situación que lo llevó a las lágrimas.

La victoria resultó agridulce para el PSG cuando dominaron 2-0 al Racing Club, ya que también se enfrentaron al hecho de que se habían acabado las posibilidades de que Neymar continuara en los siguientes partidos.

Como se ha de recordar, durante el duelo el delantero se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho por segunda vez, lo cual llevó a estimar que estaría fuera de la cancha por más de dos meses.

La primera vez, cuando me lesioné, me dije: ‘Voy a operarme pronto, voy a resolverlo pronto. No entristecí’”, relató el astro brasileño, una condición muy lejana a la que dice haber presentado ahora cuando se lastimó de nueva cuenta en enero.