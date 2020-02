'Travieso' se calienta con el 'Kochul': "No tengo tiempo pa' pelear con pen..."

Ciudad de México.- Jorge ‘El Travieso’ Arce es conocido, no solo por ser un exboxeador aguerrido, sino además porque ‘no tiene pelos en la lengua’, lo que le ha generado ‘pleitos’ lejos del ring, como en últimos horas que protagonizó un pleito con otro exboxeador, Fernando ‘Kochul’ Montiel.

Todo comenzó porque el conocido analista de boxeo de TV Azteca, Eduardo Lamazón, publicó una lista de sus boxeadores favoritos, lo que no dejó nada contento a ‘Travieso’, pues lo colocó por debajo de Antonio Margarito y Fernando ‘Kochul’ Montiel.

Con respeto Don Lama, yo sé que no fui el mejor, ni pretendía serlo, pero me gané un lugar en el mundo del Boxeo a base de pundonor, y valentía, que Ponga al tira piedras de Margarito y Cochul por encima de mí, se me hace una falta de respeto pero en fin son sus argumentos”, señaló Arce.