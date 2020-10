Miguel Bosé se enfrenta a su ex en los juzgados por los cuatro hijos que tuvieron en común

Madrid, España.- El cantante Miguel Bosé y el escultor Nacho Palau se reencontraron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para iniciar al juicio por la filiación de los cuatro hijos que tuvieron durante su relación de más de dos décadas.



Aunque Bosé se escondió de los medios, el que no pudo escapar de la prensa fue Palau, quien no perdió la oportunidad de señalar que su único interés es que sus hijos estén juntos y crezcan como hermanos.



Al ser cuestionado por lo que sucedió en el juzgado, Nacho comentó: “Ha sido complicado, cada uno ha dicho su versión y poco más, pero espero que vaya todo bien, que al menos se reconozcan como hermanos allá afuera y ya está”.



Tras la pregunta sobre si sintió algún tipo de tensión tras su encuentro con Miguel, el escultor comentó: “No es agradable, los juicios no son agradables…”.



Sin embargo, el ex del cantante no pudo contener la risa al escuchar la pregunta sobre si pudo mirar a los ojos a Bosé, y sin pensarlo contestó: “sí, claro”.



Acto seguido, Palau fue claro con respecto a sus pretensiones en este juicio. “Que estén juntos los hermanos, y si es más cerquita mejor… que estuvieran juntos y que se establecieran visitas como cualquiera”.



De la misma manera, aclaró que contrario a lo que se dice, no está pidiendo algún tipo de pensión para él. “Yo no quiero nada… yo puedo trabajar, no soy manco, y mientras estoy trabajando de cocinero en una fábrica de embutidos”.



Finalmente, sobre su lucha contra Miguel Bosé y lo que espera de las autoridades españolas, Nacho dijo: “Está jodido… pero confío en la justica… Lo que quiero es que todos estemos felices y contentos”.

Fuente: Agencia México