Conoce a la 'Rubia del Pueblo' Argel Álvarez bloguera de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón.-Si tienes algo que decir, nada te detendrá hasta que logres hacerlo, así como le ocurrió a Árgel Álvarez, maestra originaria de Ciudad Obregón, quien comenzó teniendo un blog donde se hizo llamar La Rubia del Pueblo, donde compartía sus opiniones sobre temas de interés que estuvieran siendo relevantes en ese tiempo.



Después de algún tiempo, el blog evolucionó a una cuenta de Instagram donde logró tener más contacto con sus seguidores y formar una comunidad sincera de mujeres que se apoyan entre sí para impulsarse entre ellas.

En entrevista con TRIBUNA, Árgel Álvarez compartió cuales fueron las razones para comenzar en este camino de la escritura, sus inspiraciones, regalos inesperados que ha recibido gracias a esto y lo que hace actualmente.





Desde su adolescencia, Árgel Álvarez supo que le gustaría compartir sus pensamientos por medio de la escritura y así comenzó a compartir sus textos. Tiempo después al mismo tiempo que se desarrollaba como maestra, creció más en redes sociales al comenzar a ser más sincera.

Al inicio si me dio un poco de miedo hablar de lo que nadie hablaba, sobre todo en mi ciudad que es pequeña y que muchas personas no se atreven, pero conforme lo hice, comencé a recibir mensajes de otras mujeres que me decían que ellas se sentían igual pero no se atrevían a comentarlo en redes” explicó la bloguera.