'El Burro' Van Rankin confiesa que es un "milagro" que su hija menor esté viva

Ciudad de México.- El conductor Jorge 'El Burro' Van Rankin, mediante una entrevista confesó que el nacimiento de su tercera hija, se dio de milagro, pues ocurrió algo extraño cuando su mujer dio a luz.

En su relato, el histrión menciona que el pequeña tenía el cordón umbilical hecho nudo, un caso extraño para el médico, pues cree que fue algo increíble que saliera con vida.

Sucedió algo que me dijo el doctor que es impresionante y sí se los voy a platicar. Me dijo que en 20 años sólo había visto tres casos de lo que pasó ayer y es que salió con el cordón hecho un nudo, no enredado ni nada", empezó.