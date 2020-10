"Ridiculez absurda": Alejandra Ávalos estalla en 'VLA' y manda dura advertencia a Anel Noreña

Ciudad de México.- Alejandra Ávalos continúa sin temor a ninguna represalia luego de que Anel Noreña, madre de los hijos mayores de José José, la demandara por daño moral, por sus declaraciones a favor de Manuel José, hijo no reconocido del 'Príncipe de la Canción'.

Después de que la exmodelo asegurara que estaba dispuesta a terminar con este proceso si la cantante le ofrecía una disculpa pública en el Zócalo de la Ciudad de México, la intérprete de Amor Fascíname respondió:

También lee: "Chin... a su ma...": Sin delicadeza, Érika Buenfil habla de su despido de Televisa y su reacción

No, jamás lo haré, es una ridiculez absurda. La única forma en que yo pida una disculpa pública a Anel, es que ella me la pida primero a mí, ella y sus hijos, por todo lo que han declarado en los medios y el abogado, el abogado se ha pasado, y si le hacemos a él un examen psicológico primero”, comentó frente a los micrófonos de Venga la Alegría .

De la misma manera, Ávalos defendió su derecho a externar su postura a favor de cualquier persona.

Ustedes saben que no he hablado mal, he expresado mi gusto por las preferencias, tengo también preferencias como fan, como admiradora de otros artistas”.