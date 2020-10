Pedro Sola le cierra la boca a Pati Chapoy tras asegurar que su error de la mayonesa fue un éxito

Ciudad de México.- La conductora Pati Chapoy recordó este lunes, el error de hace unos años que cometió Pedro Sola, a todo esto, a parte de una equivocación, fue un éxito.

En la emisión en vivo del programa Ventaneando, Pedro, fue muy reconocido tras la confusión que cometió hace unos años de las marcas de mayonesa de Hellmann's y McCormick.

Lee también: "La más perr...": Novia de Vicente Fernández Jr. se expone de esta manera en Guanajuato

Por arruinar la mención acordada, tuvo que pagar alrededor de 75 mil pesos de la marca de mayonesa, sin embargo, aunque este tema no sea muy mencionado en estos momentos, Pedro sigue siendo el ojo de los chismes.

Fue un éxito para mí", dijo Pedro Sola a Pati Chapoy

El conductor aseguró que dejará de hablar sobre su vida personal.

Te podría interesar: Conductor de TV Azteca 'traiciona' a Roger González y confirmaría romance con 'El Chino'

Yo conté hace muchos años un romance y nomás le van cambiando de año", agregó Pedro Sola a sus compañeros de conducción.

Después de comentar que no hablaría sobre su vida también dijo que no le gusta ser cursi como decir "Te quiero" a sus parejas. No comprende por qué sus fanáticos le dicen que lo quieren, pero eso se debe a que es visto a diario desde sus casas, comentó Daniel Bisogno.

Con información de: Radio Fórmula