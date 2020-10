Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente este jueves 8 de octubre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este jueves 8 de octubre de 2020.

Aries

Exigirá ser más correspondido en el amor. Resuelva con rapidez los asuntos económicos pendientes. Sus opiniones serán bien acogidas en su trabajo. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

Tauro

No eche a perder su relación por una historia pasajera. Tendrá problemas con su economía, así que no despilfarre. No sea tan reacio al trabajo en equipo. Los nervios le pueden jugar una mala pasada.

Géminis

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. Es un buen día para hacer grandes compras. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Gastará mucha energía, pero no afectará a su organismo.

Cáncer

Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos. Hoy verá duplicado su dinero gracias a una buena inversión. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Atención con los excesos en la comida y la bebida.

Leo

Júpiter le ayudará a conseguir sus sueños románticos. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Por fin decide completar su formación profesional. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

Virgo

Podría disfrutar de un apasionado romance. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. Profesionalmente va a tener un día delicado. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Libra

Su pareja le hará tocar el cielo. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Vida profesional enriquecedora. Procure afrontar los temas de salud con optimismo.

Escorpio

Su sentido del humor le acerca al sexo opuesto. No niegue su apoyo económico a un amigo, se sentirá bien. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Preste más atención a su cuerpo, no se haga el fuerte.

Sagitario

Debe poner algo de orden en su vida sentimental. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Ser jefe es difícil, utilice el diálogo. Físicamente bien, pero con altibajos emocionales.

Capricornio

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. Recoge los frutos económicos de lo cosechado en el pasado. Debe cambiar de puesto; el bache profesional parece largo. No abuse de las grasas, su salud le pasaría factura.

Acuario

Podría discutir con su pareja por un malentendido. Controle su dinero y evitará sorpresas. El inmovilismo no le favorece ante sus jefes. Le conviene hacerse un chequeo médico.

Piscis

Las circunstancias confirmarán que ese alguien le quiere. Su mala situación económica no llega a ser grave. Hoy no se sentirá valorado por su jefe. Respete los horarios, especialmente los del sueño.