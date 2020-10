"Calladita no me veo más bonita": Danna Paola habla en contra del machismo

Ciudad de México.- Danna Paola es una de las artista mexicanas como mayor influencia en Latinoamérica, estando consiente de esto, lo utiliza para defender sus ideales y para apoyar las luchas de diversos movimiento.

La interprete de Oye Pablo, se encarga de demostrar su empoderamiento femenino con diferentes acciones. Y al ser elegida representante de una marca de moda, ella se enfocó en destacar lo importante que es romper con el machismo que existe actualmente.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Danna Paola mencionó que espera dejarlo en todos sus seguidores, pues se considera una mujer independiente y le gustaría seguir aprendiendo sobre como darlo.

La actriz también recalcó que no se quedará callada si tratan de cortar su libertad de expresión, pues afirma que el respeto va a quien se lo merece, pues a pesar de estar en una industria bastante complicada, mencionó que sus logros se deben por ser fiel a lo que quiere y no dejarse de nadie.

Calladita no me veo más bonita, trato de no seguir reglas que no van conmigo”.

Además, aseguró que este año ha tratado de reinventarse cambiando muchos de los aspectos de su vida, y uno de esos tiene que ver con sus redes sociales, donde no solamente recibe cumplidos o apoyo, también críticas.

Por ser artista no significa que seas menos humano, no al contrario, yo me he tomado mi detox también de social media, últimamente también lo he necesitado mucho, entonces uno tiene que darle tiempo a la vida y a las emociones porque sin salud, sin salud mental, sin paz interior, no podemos seguir”.