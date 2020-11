Honorio Morales narra la historia de 'Los Huipas', los asesinos seriales de Huatabampo, Sonora

Huatabampo.- Música, cine, teatro y baile, son algunos de los intereses que se han visto presentes en la vida de Ramón Honorio Morales Gutiérrez, un joven de 33 años originario de Huatabampo, Sonora. Quien, a pesar de la contingencia, ha decidido cumplir uno de sus sueños de la infancia: estudiar cinematografía.

Pasado Presente es el nombre del proyecto más reciente de Ramón, un cortometraje que narra a forma de creepypasta la historia de una familia de asesinos que causaron polémica en la década de los 50 en la Tierra de Generales.

En una entrevista con TRIBUNA, el estudiante de la Academia Artística Caranarts, habló de cómo surgió la idea de retomar un hecho histórico que hoy en día ha pasado desapercibido en las nuevas generaciones.

Siempre me jaló el arte", declaró Morales.

El producto audiovisual surge a raíz de una asignación escolar, Pasado Presente habla de Los Huipas, una famosa familia de asesinos seriales cuya actividad inició en 1949 y se les caracterizó por las particulares tendencias sádicas relacionadas al satanismo.

Luego de que el joven director publicara la historia de los miembros étnicos de la región del Mayo, otros medios como Tv Azteca y bloggers independientes comenzaron a indagar y realizar reportajes sobre la secta liderada por Eusebio Yocupicio Soto. Honorio trata de traer presente el terror que la pandilla provocó en el pasado, de ahí el título de su obra:

Este cortometraje me dio a conocer porque causó cierto impacto y morbo", refirió el huatabampense.

Estudiando entre documentos y viejos libros referentes a Los Huipas, Honorio encontró que los sujetos en cuestión son considerados los primeros asesinos en serie de origen amerindio en México.

En torno a la leyenda, se encontró con datos y rumo res que causaron cierta polémica entre quienes desconocían este hecho histórico, como que debido a la supuesta homosexualidad de Basilio, Leonardo y Adelaido habrían sido marginados y discriminados por toda su comunidad, lo cual habría provocado cierto rencor en los asesinos.

En su venganza, terminaron asesinando a siete hombres, conduciéndolos con engaños, a una choza donde terminaban apuñalándolos, estrangulándolos o matándolos a golpeas para después castrarlos, siento el último punto el más característico.

La temática del terror y suspenso siempre me ha gustado, así que lo convertí en un cortometraje inspirado en hechos reales. No es la historia en sí que todos conocemos en Huatabampo (aunque se dejó de escuchar por mucho tiempo). Antes no se hablaba en voz alta".