Alejandro Sugich sigue su pasión, inició con sus propios filmes y después comenzó a producir otros proyectos

Ciudad de México.-El cineasta Alejandro Sugich López Árias, originario de Ciudad Obregón, se abrió camino en la industria realizando lo que más le apasiona, desde comedias románticas autobiográficas hasta producir películas de terror.

Es economista e incursionó en la industria cinematográfica, para hacer realidad los sueños que tenía desde niño. Pero ha experimentado trabajar en diferentes puestos en sus propias películas y en las que ahora produce. En el 2014 escribió el guión, dirigió, fue productor y distribuidor de su primer largometraje Casi Treinta y al año siguiente fue productor de Los Jefes. El pasado 31 de octubre estrenó Menéndez: El día del señor en Netflix, dirigida por Santiago Alvarado.

En entrevista con TRIBUNA, el cineasta compartió su experiencia.

¿Cuál es la diferencia entre ser director a ser productor, de estar en las pantallas de cine al streaming?

Les tengo un gran amor a las pantallas de cine, realmente son las culpables de que yo haga cine, cuando iba a ver cine en los Gemelos Tutuli, soñaba con hacer películas. El cine es el lugar perfecto para un creador para mostrar su obra porque tienes a la gente 90 minutos en sus butacas, en un lugar oscuro, con una pantalla y sonido increíble, se dejan ir. Tener la oportunidad en ‘Casi treinta’ de salir en 300 pantallas, ver el logo de mi empresa, fue un sueño que cumplí. Ahí fui director, productor y escritor, también distribuí y también la vendimos a Netflix. La diferencia con Menéndez es que ya no se estrena en cines, se va directamente con la condición de la pandemia y teníamos que recuperar lo que habíamos invertido, el capital de riesgo, porque la película no cuenta con ningún fondo del gobierno, entonces les vendimos la ventana de exhibición de cines y les gustó mucho. Fue una buena negociación de ‘ganar-ganar’. Estoy seguro que la película hubiera funcionado muy bien en cines”.

Como productor creativo en el filme de Menéndez dijo:

Sé que como director no soy el mejor en el género del terror. Lo que hice fue buscar un guión, que me gustara y al director correcto, que es Santiago Alvarado un barcelonés. Me vibró muy bien, nos asociamos, le compré el guión. Levanté la película, el crew, el elenco, lo elegí yo. Siempre respetando el espacio al director”.