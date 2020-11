Golpe a 'VLA': Tras perder exclusividad en Televisa y muerte de Magda, conductor vuelve a 'Hoy'

“Queremos estar con ustedes porque ustedes también son nuestra familia y la de Magda, era importante para nosotros. Al llegar acá sentí a mi mamá, yo sé que Magda está aquí con nosotros”, compartió @andy_escalona ❤️🕊🙏🏼

A post shared by HOY (@programahoy) on Nov 2, 2020 at 10:20am PST