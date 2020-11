María Fernanda Guzmán, ex de Christian Nodal, deleita pupilas con esta foto

Ciudad de México.- María Fernanda Guzmán logró poner las redes sociales de cabeza luego de reaparecer de la manera más encantadora, hasta el punto de robar miradas y hasta suspiros.

La guapa y muy famosa exnovia de Christian Nodal dio señales de vida en su perfil de Instagram sin imaginar cuantos corazones alcanzaría a conquistar por solo mostrar como luce en sus atuendos cómodos.

La joven no agregó no agregó descripción alguna a la publicación, pero sus seguidores y demás usuarios de Internet que han estado babeando ante sus encantos, no han dejado de mostrarse fascinados en los comentarios.

Fuente: Instagram @mfgm2