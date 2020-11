Sam Smith sorprende a todos tras mencionar que no estuvo solo durante la cuarentena

Londres, Reino Unido.- Durante este año el mundo entero tuvo que recurrir a quedarse encerrados en sus casas debido a la situación que ha estado sucediendo a causa de la pandemia de coronavirus que ha cobrado la vida de muchas personas.

Inclusive muchas celebridades alrededor del mundo tuvieron que detener sus proyectos para obedecer los protocolos de seguridad que los diferentes gobiernos estuvieron pidiendo y una de ellas es el cantante Sam Smith, quien confesó que estar encerrado ha resultado bastante duro para el.

Según contó el artista, en una entrevista con The One Show, el confinamiento le ha resultado bastante difícil ya que su rutina desde hace casi una década era estar viajando por todo el mundo y el mantenerse tanto tiempo en su casa era abrumador.

Me resultó difícil, he estado viajando durante ocho años y no había estado en mi casa durante más de tres semanas durante unos ocho años”.