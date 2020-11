Vean 'Birth Wars' un filme sobre la partería que está gratis en FilminLatino

Ciudad de México.-Este largometraje es de Janet Jarman fotoperiodista que ha trabajado para el The New York Times, The Washington Post y otros medios internacionales, como directora de este filme retrata el trabajo de las parteras tradicionales y de formación académica en diferentes estados de México.



Birth Wars es un documental que ya se presentó en Ambulante, pero en estos días estará de manera gratuita en la plataforma FilminLatino.

En entrevista con TRIBUNA, Rafaela López, quien estudió en la Escuela de Partería del estado de Guerrero, donde la formación es mixta, con conocimientos ancestrales y medicina occidental, explicó la importancia del contenido temático de este documental.



El filme inicia con imágenes de médicos y parteras de diferentes estados Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, los primeros realizan cesáreas y las segundas atienden a las mujeres en sus propias casas.



Rafaela López, cita a Michel Odent, médico obstetra que defiende el parto fisiológico: “

Si quieres cambiar el mundo tienes que aprender a cambiar la forma de nacer, que los partos sean en un ambiente cálido, de armonía, de amor y paz”.



Al preguntarle por qué es importante crear un ambiente armónico para las mujeres que van a parir y por qué cita a ese médico, respondió que “hay estudios científicos en los que se explica que la forma en la que naces impacta en tu vida adulta”.

Explicó que hay una diferencia entre parto ‘humanizado’ y ‘respetado’.

Muchas personas piensan que con calidez abarca todo, pero es mucho más que ser empático y tener calidez en la atención”.





Fue agradable grabar y ver el resultado. No alcanzaría el tiempo para mostrar todo, sé que se muestra lo más relevante e impactante”, compartió.

Sin embargo, confesó que habló con la directora sobre el título del documental que en español sería Guerra de nacimientos, por lo que la gente creería que es la lucha por el poder de médicos y parteras, cuando en realidad se trata de “empoderar a las mujeres” sobre los beneficios de tener a sus hijos en casa.

Comentó que sería una “pena” no recurrir a los servicios médicos y atención de urgencias para evitar las muertes maternas cuando hay partos en riesgo, pero que es necesario reducir las cesáreas, ya que el cuerpo de las mujeres registra la memoria de lo que sucede a nivel fisiológico en la labor de parto, empezando con las contracciones y eso ayuda a que en sus futuros partos estén preparadas.

En el documental se entrevista también a Daniela Díaz investigadora de Fundar, especialista en derechos reproductivos y aparecen imágenes de las convenciones de parteras que realiza la Asociación Mexicana de Partería.