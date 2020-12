Curvy Zelma se deja ver desarreglada y pone de cabeza a Instagram: "Qué mujer"

Ciudad de México.- La famosa presentadora y modelo, Zelma Cherem, quien es mejor conocida como Curvy, volvió a desatar los suspiros de miles de personas en las redes sociales pues la mañana de este jueves 10 de diciembre se dejó ver totalmente desarreglada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la polémica exparticipante del reality Survivor México utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un nuevo y divertido TikTok que provocó furor entre sus miles de seguidores.

Se trata de una grabación en donde Curvy Zelma lleva una blusa manga larga de color azul, el cabello sujeto en un chongo, rostro con ligero maquillaje y pronuncia una frase que se hizo famosa gracias a Laura León 'La Tesorito'.

Son amores pasajeros, lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré y ya", dice la conductora.