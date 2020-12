Danna Paola revela que no quería regresar de España luego de terminar 'Elite', ¿odia México?

Ciudad de México.- Recientemente la actriz y cantante mexicana Danna Paola reveló que no quería regresar a México luego de terminar Elite y que fue un cambio bastante fuerte en su vida, además, confesó que se ha sentido bastante mal estos últimos meses por culpa de la pandemia.

Esto se debe a que el confinamiento le ha provocados varios sentimiento negativos y algunos problemas como tener miedo o desesperación, pero que también le ha ayudado a reflexionar en muchos aspectos de su vida y los cambios que ha tenido durante el transcurso del año.

Así mismo, la artista contó durante su participación en el podcast On the Go, que regresar al país fue bastante difícil para ella en varios aspectos, pues llevaba casi tres años viviendo en España debido a que estaba grabando Élite y que además de las emociones que tuvo que enfrentar por el cambio, también tuvo que lidiar con la pandemia.

Volver a México fue una de las cosas que más me shokeó emocionalmente. Yo no quería volver a México, estaba viviendo en España, y el tener que volver y de repente cae la pandemia, cancelar la gira, fue de sí o sí tienes que aprender a vivir contigo misma".

Pero, también confesó que la música le ha sido de gran apoyo en estos días, puesto que la encontró como su mayor refugio. Además de que le ha servido para reflexionar para entenderse más a ella misma y saber que en momentos difíciles solo contará con ella.