Excompañera de Eleazar 'N' relata que el actor tiene graves problemas psicológicos

Ciudad de México.- El caso del actor Eleazar 'N', volvió a dar de que hablar, luego de que otra de su exparejas denunciara haber sufrido de violencia por parte del histrión, quien está encerrado en el Reclusorio Norte.

Se trata de la modelo chilena Ignacia Michelson, quien mediante una entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano, habló de los malos momentos que vivió con el también cantante.

La integrante de Acapulco Shore, afirma que él no solo es agresivo con sus exnovias, sino también con otras personas pues fue testigo de los atropellos de él hacia varias chicas.

Lo que ya me colmó la paciencia es que tomó una actitud muy agresiva con una niña de producción y yo estaba justo afuera cuando pasó eso, y yo lo vi y yo me metí en medio para decirle 'oye cálmate qué es lo que te pasa, por qué eres así'", dijo.

Además de estas acciones, menciona que también tenía la costumbre de encerrarse por horas en el baño para verse al espejo, por lo que ella cree que podría tener algún trastorno psicológico, el cual provoca su agresividad.

Tiene Asperger, autismo, algún tipo de trastorno, yo estoy cien por ciento segura que sí... Teníamos que hacer fuego y la leña cortarla y él 'ay, no, es que yo no me puedo quebrar las manos' y todos lo hacíamos, él se creía mucho más que los demás, 'es que yo no puedo hacer eso, es que mi cuerpo, y yo tengo que cuidarme, mira es que estoy muy flaco ahora', y estábamos todos flacos", informó.