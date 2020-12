Luis 'El Potro' Caballero revela que preferiría 'Reto 4 Elementos' a 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- Este año, Televisa sorprendió a millones de televidentes, luego de haber estrenado su exitoso reality show, Guerreros 2020, programa donde dos equipos se disputaron en retos físicos, intelectuales y demás.

Aunque a muchos les gustó este programa de televisión, podría ser que no fue para todos, pues a través de sus historias de Instagram, el cantante, Luis 'El Potro' Caballero, quien concursó en dicha emisión, comentó que le gustaría haber participado en Reto 4 Elementos.

La neta si estaría ching…, la neta si me gustaría ir a Reto 4 Elementos, de hecho, a diferencia de Guerreros, creo que las pistas son mucho más largas y tienen un elemento que a mí me mam… que es el agua y no toda la gente sabe nadar en ese programa", comentó el famoso en una sesión de preguntas y respuestas.