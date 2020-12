Fernando Carrillo se hace del odio de Internet al presumir esto en Instagram

Ciudad de México.- El famoso actor de telenovelas, Fernando Carrillo, nuevamente se vio en el centro de la polémica, luego de que presumiera su musculatura a través de su cuenta personal de Instagram.

A través de su cuenta personal en dicha red social, el famoso galán, mostró una doble imagen suya, donde se compara entre los años 1999 y 2020.

Como es costumbre, los internautas y los haters no tardaron en hacerse presentes, pues de inmediato tundieron a Fernando, señalándolo como alguien presumido, arrogante y hasta déspota, pues consideraron que estaba demás mostrar algo así.

Como le encanta a este, mostrarse así", "Loco, ya estás viejo, recapacita y pórtate de tu edad", "Presumido a más no poder, no puede ser", "No lo soporto, este hombre es un chiste andando", expresaron los detractores de Carrillo.