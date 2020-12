Lorena Herrera confiesa que consideró retirarse al verse atrapada en la cuarentena

Ciudad de México.- La actual contingencia de Covid-19 ha sido de lo peor para muchos, mientras que para otros no lo ha sido tanto, pues cada persona ha reaccionado de manera distinta al tema del aislamiento social.

Sin embargo, hay quienes han aprovechado para aprender en estos tiempos, en su reciente entrevista con los medios de comunicación, la actriz, Lorena Herrera, contó cómo es que le han parecido estos últimos tiempos.

Pues en cierto punto de la pandemia, al verse sin trabajo y con pocas responsabilidades, llegó a considerar el retiro de los espectáculos y la farándula pronto.

Yo estaba muy a gusto en mi casa, en mi terraza, meditando, leyendo y así fue pasando el tiempo, estaba viendo que eso de mi retiro si lo disfrutaría mucho, pero después que empezó a pasar más tiempo, pues como que no, como que esto de no hacer nada no es para mí".