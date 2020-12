Esmeralda Ugalde deslumbra con su belleza desde el foro de 'Corazón Grupero'

Ciudad de México.- La joven cantante y actriz, Esmeralda Ugalde, sorprendió a miles sus seguidores, luego de mostrar su enorme belleza a través de su cuenta de Instagram.

La joven se mostró en el foro de Corazón Grupero, en su post, vistió un hermoso 'outfit' el cual la hacía lucir mucho más bella de lo que es, como es natural, se hizo de diversos elogios, pues los seguidores le hicieron saber su bien parecido.

En cuestión de pocas horas, Esmeralda logró hacerse con más de 5 mil likes en su publicación, además de cientos de bellos mensajes en la sección de comentarios.

Hermosa", "Mi reina, mi corazón no es grupero, pero si tuyo", "Eres de lo mejor que he visto", "Esa ropa te queda de maravilla", "De verdad que eres única, me encanta verte en ese show", comentaron los usuarios.