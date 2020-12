Celia Lora cuenta como buscaron encubrir el caso Paulette con el atropello que cometió

Ciudad de México.- Celia Lora recordó el momento en que terminó en la cárcel luego de ser señalada de homicidio imprudencial durante la entrevista que concedió en el programa de YouTube de Yordi Rosado.

La hija de Alex Lora manifestó que pasó tres meses en prisión porque probablemente fue el chivo expiatorio del gobierno de la Ciudad de México debido a que el país estaba conmocionado con el caso Paulette, ocurrido dos meses atrás.

A ver si esto no lo vetan: acababa de ser lo de Paulette y siempre necesitas algo para desviar la atención de una cosa así y en ese momento, no sé si te acuerdas, fui yo. Ponte a buscar y ve fechas, en ese momento del ped… me agarraron, yo no había salido en ningún lado, la cosa era quién era mi papá", dijo.

De la misma manera, la artista relató lo que sucedió durante el accidente. "Yo venía en mi coche. Estaba estacionada la camioneta, enfrente de Periférico (…) Eran las 5 am, era un jueves y yo trabajaba un viernes en la oficina de mis papás y venía normal, pero pensé que iba a dar la vuelta (la pickup); no sabía que estaba estacionado, entonces en cuanto yo le pegué la pick up le pega a un teléfono público, resulta que ellos estaban limpiando, iban juntos y esa misma camioneta se lo llevó a él”.

Conjuntamente contó que en ese momento no se percató que había arrollado a una persona. "Me decían, atropellaron a alguien y yo decía, ¿de qué hablas? Porque yo nunca vi a nadie hasta que se levantó, llegó una ambulancia y se fue”.

Yo iba sola, estaba en una vuelta U de llegar a mi casa. Si hubiera venido hasta el huev... como decían, inventaron una cosa que es imposible de grados de alcohol. Sí tomé, pero no al grado de lo que se dijo. El problema es siempre mi cara porque la pinc... vecina esa dijo, su papá es Alex Lora, me empezaron a pedir dinero luego luego”, explicó Celia sobre su estado de ebriedad.

Acto seguido, la hija del rockero reveló la forma en que su madre se enteró del incidente. "En algún momento yo estaba con unos judiciales y uno me dijo 'te habla tu mamá'. Y yo así de ¿cómo? Yo no le había dicho a nadie porque pienso que cualquier pen... que haga yo debo solucionarla. Hablé con ella y me dijo que le habló Mancera (Miguel Ángel), que la noticia salió en la tele y los policías le dijeron que yo iba con alguien manejando y me estaba echando la culpa, pero no era cierto. No estaba tapando a nadie".

Sobre la forma en que se complicó su caso, la modelo detalló: “me avisan a las 5 pm que la persona falleció. No entendía por qué, yo vi que se paró, pero se desangró en urgencias 12 horas después. De repente llegaron los judiciales, empezó a ser una subasta rarísima, de si les das dos millones de pesos se van y yo, o sea, ¿les vale si fui yo? No entendí por qué nunca vi a nadie llorar, todo era dinero. Los familiares de la víctima querían 2 millones de pesos”.

Al respecto de los rumores que aseguran que intentó escapar cuando se le giró una orden de aprehensión, Celia Lora aseguró: "decían que me estaba escapando, yo no me estaba escapando a ningún lado, yo llegué solita a Santa Martha Acatitla"

Finalmente, la playmate contó que en cuanto llegó al penal, las reclusas querían conocerla. "No hay un ped..., esto me tocó vivir. No soy ese tipo de persona. Me hice amiga de todas las lacras, desde el día que llegué todas querían conocerme, Sara Aldrete 'La Madrina' (perteneciente a la banda de los Narco Satánicos) llegó y todas decían que eran mis amigas".