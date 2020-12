FOTO: Karol Sevilla paraliza a todos en Internet con su alucinante belleza

Ciudad de México.- La bella cantante y actriz, Karol Sevilla, cautivó a miles de internautas a través de su cuenta personal de Instagram tras publicar su nueva fotografía.

La joven artista se mostró a sí misma portando un vestido azul con tonalidades pastel, además, dejó verse con una edición que pocas veces ha utilizado en sus posts, pero que la hicieron ver de maravilla.

Luego de publicar esta nueva imagen, los fans de Karol no dudaron en hacerse presentes y llenaron de likes a la instantánea, pues alcanzó más de 300 mil en poco tiempo, además de varios mensajes donde la elogiaron por su estilo único.

Eres una diosa que me enamora cada que la veo", "Me paralizas por completo, te amo", "No puede ser, pero que buena foto, te felicito", "Me encanta la edición, pero me encantas más tú", comentaron los seguidores.