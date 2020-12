'House of Dragon': 'Esposo' de la 'Reina Isabel II' se une al elenco del la precuela de 'GOT'

Estados Unidos.- Tras casi dos años del anuncio de que Game of Thrones tendría una secuela, finalmente se han revelado a tres de los actores que conformarán parte del elenco de House of Dragon, entre los cuales se encuentra el 'esposo' de la 'Reina Isabel II' que hace meses despertó rumores de romance con Emilia Clarke, interprete de 'Daenerys Targaryen'.

Una vez que finalizó la serie más famosa de todos los tiempos de HBO en 2019, se reveló que se lanzaría una precuela en la que se trataría de la 'Dinastía Targaryen', una de las familias más poderosas y temidas en 'Westeros', pues podían controlar a feroces dragones, hasta que lograron ser derrocados gracias a la traición de los 'Lanyster'.

Sin duda alguna esto despertó la interés del público, pero no ha sido hasta ahora que se ha tenido informes oficiales por parte de los directores de la serie, los cuáles revelaron que Matt Smith, Olivia Cook y Emma D'Arcy son las tres recientes incorporaciones al elenco, los cuáles se unen a Paddy Considine, quién dará vida a 'Viserys Targaryen'.

Según los informes, Cook, reconocida por Ready Player y Me and Earl, se encargará de interpretar a 'Alicent Hightower', D'Arcy, de la serie Truth Seekers, será la 'Princesa Rhaenyra Targaryen' y Smith, reconocido por Doctor Who y por ser el Príncipe Felipe de Edimburgo en The Crown, personificará al 'Príncipe Daemon Targaryen', el heredero al trono de hierro.