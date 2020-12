José Manuel Figueroa asegura sentirse solo tras la muerte de su padre, Joan Sebastian

Ciudad de México.- En pasadas emisiones del programa, Tu-Night, con Omar Chaparro, el cantante, José Manuel Figueroa, asistió como invitado especial, ahí, él se sinceró y abrió su corazón durante la entrevista.

Según contó el artista, la vida no ha sido la misma desde el fallecimiento de su padre, Joan Sebastian, pues comentó que desde aquel entonces se ha sentido muy solo.

Me he quedado con ganas de decirle lo enfadoso que fue que se muriera. Me he quedado con ganas de decirle 'Papá, tenías la boca retacada de razón. Me haces falta tú', pero ahora me siento más solo que nunca porque me hacen faltan mis hermanos Sebastián y Trigo".