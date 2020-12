Will Smith conmueve a todos al regalarle un PlayStation 5 a un niño con cáncer

Estados Unidos.- El actor Will Smith vuelve a ser tema de conversación este lunes y esto es gracias a sus buenas obras de caridad, esto se debe a que decidió sorprender a un niño con cáncer y además de regalarle un PlayStation 5.

Hace algunos meses, el también productor lanzó una serie para Snapchat llamada Will From Home, donde suele sorprender a otras celebridades desde casa, pero esta vez decidió hacer algo diferente durante el primer capítulo de la segunda temporada el cual fue estrenado este lunes, sorprendió a Aiden, un niño de 14 años, a quien le diagnosticaron cáncer en abril de este año y desde entonces, su padre, Chuck, hace lo posible por mantener animado durante los tratamientos.

Sin embargo, la video llamada con Smith no fue lo único que dejó impacto a Chuck y a su hijo, si no que también recibieron un paquete por el actor el cual contenía el PlayStation 5, el cual, en el momento que se grabó el episodio no estaba disponible para venta en el mercado, por lo que ambos no tardaron en expresar lo felices y emocionados que estaban.

Eso no fue lo único, pues Will también les reveló que hizo una donación de 10 mil dólares al Cook Children's Hospital, mismo lugar donde Aiden recibe su tratamiento contra el cáncer. Tras el gesto, miles de fanáticos del artista quedaron conmovidos hasta las lágrimas, al ver la reacción de padre e hijo.