Jason Momoa revela que está interesado en unirse al universo de 'Star Wars'

Estados Unidos.- Los fanáticos de la franquicia de Star Wars siguen emocionados, pues hace algunos días recibieron una gran cantidad de noticias cuando Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm presentó durante la transmisión en vivo del Día del Inversor de Disney nuevos detalles.

Uno de los muchos proyectos que anunció incluía una película de Star Wars sin título dirigida por el ganador del Óscar, el cineasta Taika Waititi. Si bien, según los informes, la película se confirmó en mayo, Waititi compartió el anuncio oficial publicado en su cuenta Twitter hasta hace poco.

¿Qué? Ugh, como fan de Star Wars desde hace mucho tiempo, estoy tan enojado por lo que estoy a punto de arruinarlo".

Su publicación no solo provocó las risas de sus miles de seguidores, sino que también generó excelentes respuestas de muchas celebridades como Mark Ruffalo de Avengers: Endgame y Jason Momoa de Aquaman, quienes afirmaron que quieren estar en la película.

Esta no es la primera vez que Waititi trabaja en un proyecto relacionado a la franquicia de Star Wars. Pues el director también dirigió el final de la primera temporada de Star Wars: The Mandalorian, por el cual también obtuvo una nominación al Emmy por Mejor interpretación de voz en off por su interpretación de 'IG-11'.