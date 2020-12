Lana Del Rey deja la soltería y se compromete con su novio Clayton Johnson

Estados Unidos.- Recientemente la cantante Lana Del Rey mostró un nuevo brillo y según se especula, es gracias a su novio, el músico Clayton Johnson, con el que lleva saliendo hace algún tiempo.

Pues el pasado lunes 14 de diciembre por la noche, la artista presentó su canción Love You Like A Woman en The Tonight Show con Jimmy Fallon, pero comenzó a destacarse bastante el hecho de que había un enorme anillo en su dedo anular, llevando a sus miles de fanáticos a emocionarse.

La nominada al Grammy, que en gran usualmente mantiene en secreto su vida amorosa, se comprometió recientemente con el cantante Clayton Johnson, de 31 años, el cual conoció en una aplicación de citas, según confirma una fuente a la famosa revista People, pero él representa de Lana y no ha hecho comentarios al respecto.

Desde la participación de la artista en el programa de Fallon, muchos han comenzado ha buscar algunos más detalles sobre el anillo, pues incluso esperan que la misma cantante sea la quien confirme el importante suceso de su vida.