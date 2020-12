Sofía Rivera Torres se luce en 'look' de verano y causa furor en Instagram: "Chiquitita"

Ciudad de México.- La famosa conductora mexicana, Sofía Rivera Torres, una vez más desató los suspiros de miles de personas y fans en las redes sociales debido a que hace algunas horas se dejó ver luciendo un encantador 'look' de verano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa esposa de Eduardo Videgaray compartió una nueva fotografía para presumir que pese a que este 2020 fue un año caótico, ella pudo enfocarse en bajar de peso y mostró los increíbles cambios físicos que tuvo.

Veo estas fotos de hace unos meses (hace unos kilos) y me siento muy orgullosa de mi esfuerzo. Todo el 2020 me lo eché bajando poco a poco, lento pero seguro. Ahorita estoy mejor, más fit y más delgada pero como ahorita no estoy en la playa les dejo esta", escribió.