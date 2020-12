Verónica Castro regresa a la actuación gracias a la nueva película de su hijo

Ciudad de México.- La famosa actriz de telenovelas, Verónica Castro, tuvo la oportunidad de retornar nuevamente a la actuación con la nueva película, Dime cuando tú, cinta donde trabajó junto a su hijo Michel Castro.

El descendiente de la artista fue el encargado de dirigir la fotografía del filme. Verónica comentó que este papel le costó bastante esfuerzo, pues es la primera vez que da vida a una abuelita, pues tuvo que pasar por un arduo procedimiento de maquillaje para ponerse arrugas.

Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron unas pelucas, pero mírenme ahora, no necesité ni pelucas, ni arrugas, ni nada, así me trajo la pandemia", dijo la actriz.