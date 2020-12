Yordi Rosado confiesa que ya no quiere casarse a pesar de ya tener pareja

Ciudad de México.- El conductor Yordi Rosado, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, confesó que no tiene planes de volver a casarse a pesar de que actualmente tiene una pareja.

Y es que pesar de estar muy enamorado de su novia, con la cual ya tiene tres meses, él afirma que no está en sus planes matrimoniarse tras ser cuestionado por el anillo.

Estoy empezando sí una relación, estoy contento, estoy feliz, llevo apenas 3 meses… y no, no he dado ningún anillo y mucho menos me pienso casar”, dijo en entrevista.