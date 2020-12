VIDEO: ¡Está furioso! Tom Cruise explota contra el equipo de producción de 'Misión Imposible 7'

Estados Unidos.- Éste miércoles se hizo viral una grabación gracias al famoso diario británico The Sun una grabación que fue hecha en el set de grabación de Misión Imposible 7, donde el famoso actor estadounidense Tom Cruise le gritaba a ciertas personas del equipo de producción por no cumplir con los protocolos de higiene impuestos por la pandemia de coronavirus.

La grabación dura aproximadamente dos minuto y además de ser publicada por The Sun, fue autenticada por importantes fuentes de The New York Times. En ella, se escucha como el actor grita a unos miembros del equipo de producción en Londres por supuestamente no seguir las pautas de distanciamiento social en el set. Mientras también explica bastante furioso que está bajo presión para dar el ejemplo perfecto de que se puede filmar una película de manera segura durante la pandemia en curso.

Mientras que algunos critican a Cruise por su reacción, otros le dan la razón puesto que la contingencia ha afectado bastante a la industria del entretenimiento. Una prueba de ello es la misma película en la que trabaja, pues se detuvo la producción en Italia en febrero cuando comenzó el brote de coronavirus, reanudando y suspendiendo varias veces en distintos lugares.

Están en Hollywood haciendo películas en este momento gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo... Estoy hablando por teléfono con todos los mald**s estudios de noche, las compañías de seguros, los productores y nos están mirando y usándonos para hacer sus películas. Estamos creando miles de empleos. ¡Ustedes hijos de p**!, No quiero volver a verlo nunca más. ¡Nunca!", gritó Tom

Cruise después se tranquiliza un poco y le dice a los miembros del equipo que si los ve de nuevo, serán despedidos. Tras viralizarse el audio no tardó en convertirse en tendencia rápidamente y miles de usuarios en redes comenzaron a popularizar más la eufórica reacción del actor.