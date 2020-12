Yuri despierta la furia en fans al decirse en contra de las protestas feministas: "No sirven de nada"

Ciudad de México.- Recientemente la famosa cantante y actriz, Yuri, ha conseguido despertar la furia entre sus millones de fans, convirtiéndose en el tema de conversación en redes sociales, después de que asegurara estar en contra de las protestas feministas, asegurando que estas "no sirven de nada".

Mediante Twitter ha circulado un video de 20 segundos en los que se ve a la cantante dando su opinión respecto a los movimientos feministas arriba de un estrado, estando aparentemente en una conferencia, finalizando con que las mujeres "calladitas se ven más bonitas".

El feminismo a mí no me gusta y me han criticado , (dicen) ‘¡Ay, Yuri!’, ¡me vale!", se le escucha decir a la veracruzana.