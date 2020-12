¡Impresionante! Estas son las mejores voces femeninas dentro de la industria del K-Pop

Ciudad de México.- El género K-Pop es uno de los más relevantes hoy en día y a pesar de que muchos consideran que es algo más comercial, los artistas que forman parte de este han logrado su fama y reconocimiento mundial gracias a sus potentes voces.

Es por eso mismo, que no es sorpresa, que algunas cantantes femeninas, hayan deslumbrado a varias disqueras o se hayan convertido en las ganadoras de diversos concursos de canto, por sus enorme capacidad de maravillar al publico con su gran talento con el que tienen las siguientes artistas.

Hyuna

Esta cantante hizo su debut como integrante de Wonder Girls, pero cinco meses después del debut, abandonó el grupo por problemas de salud. Además de tener una voz prodigiosa, también puede rapear y es buena bailarina.

Jisoo

Ella es una cantante, actriz, modelo, compositora, conductora visual y bailarina de origen surcoreana y que forma parte del grupo Black Pink, el cual se formó en 2016 gracias a discográfica YG Entertaiment.

Yu Qi

Esta interprete de origen chino es una cantante, bailarina y modelo. Yu Qi debutó como integrante del grupo (G)I-DLE en 2018. Fue gracias a su tierna pero potente voz, que alcanzó ser reconocida por todos los fanáticos del grupo a pesar de no ser surcoreana.

Park Bom

Anteriormente era conocida como Bom y formó parte del grupo femenino 2NE1. Empezó su carrera musical en 2006, al colaborar en sencillos lanza dos por compañeros de su antigua discográfica. Su voz sobresalía sobre las demás integrantes de su grupo que fue considerada como la cantante principal.

So Jung

Es un cantante de Corea del Sur, la cual forma parte del grupo Ladies Code, la cantante hizo su debut como solista en marzo de 2017 con el sencillo Better Than Me y desde entonces se ha convertido en todo un éxito.