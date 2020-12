Paul McCartney hace fuertes revelaciones sobre el nuevo álbum de Taylor Swift

Estados Unidos.- Hace algunos días, la famosa cantante Taylor Swift lanzó su noveno álbum de estudio llamado Evermore y durante varias horas, se convirtió en tendencia en redes sociales .

Es por eso mismo, que el músico de The Beatles, de 78 años, Paul McCartney, no dudó en hablar sobre el éxito de la cantante y su más reciente trabajo, donde incluso comentó que antes del estreno, recibió una llamada de la interprete y lo que ambos hablaron, sorprendió a muchos fans por las fuertes revelaciones.

Hice la portada de Rolling Stone con Taylor Swift , y ella me envió un correo electrónico recientemente y dijo: 'No se lo conté a nadie, pero tengo otro álbum...Y ella dijo: 'Así que iba a publicarlo en mi cumpleaños'. Y luego dijo: "Pero me enteré de que ibas a sacar [tu álbum] el día 10. Así que lo cambié al 18", contó Paul