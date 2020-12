"Tragedia" en Televisa: Mauricio Mancera revela que vivió terrible accidente

Ciudad de México.- El famoso exconductor del programa Hoy, Mauricio Mancera, empleo sus redes sociales, como de costumbre, para mantener al tanto de su día a día con sus seguidores en Instagram, compartiendo que antes de llegar a Televisa para conducir uno de sus programas, vivió una "tragedia" con este terrible accidente.

Mancera cada día comparte al menos una o dos anécdotas de lo que sucedió en su día, que nunca son aburridos debido a que suele tener muchos accidentes, ya sea dentro de su trabajo Televisa o en su casa, como la ocasión en la que fue atacado por docenas de arañas.

Sin embargo, ahora su incidente fue una situación más divertida que preocupante, pues cuando se estaba arreglando para irse a su trabajo como conductor en la televisora San Ángel se arreglaba su ceja y por error se terminó depilando la mitad de esta.

Oigan, una tragedia, tengo una conducción ahorita y me vine a lavar los dientes a prepararme y ya pues decidí darle su arreglito a la ceja y se me fue media ceja, se me fue media ceja señores", reveló Mancera.