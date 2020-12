Kaffie revela que esta integrante de 'Hoy' fue despedida tras 5 años en el programa

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 18 de diciembre el reconocido periodista, Álex Kaffie, aseguró que habrá un nuevo despido en el elenco de Hoy y también reveló el nombre de la integrante que dejará el programa.

A través de la columna que escribe para El Heraldo de México, el famoso 'Villano de los espectáculos' informó que ayer jueves la productora Andrea Rodríguez Doria le notificó a esta persona que ya no formará parte de la emisión matutina de Televisa.

Hace un par de semanas Kaffie ya había adelantado que Pedro Prieto sería eliminado del elenco del programa y en la reciente sesión de fotos que se realizaron los conductores, se nota la ausencia del modelo español, por lo que se cree que su despido sea real.

En 'Hoy' sigue el recorte de empleados. Sí, al despido de Pedro Prieto (que debido a que está contagiado de Covid-19 ni despedida en el foro pudo tener el miércoles) se suma la expulsión de otra persona que llevaba cinco años y meses laborando ahí", comentó el columnista.

Ahora Kaffie señaló que Liz Torres, quien está a cargo de la sección A que no sabías y Los cinco +, recibió la notificación de que ya no trabajará en Hoy y aseguró que los despidos entre el elenco no cesarán.