Meghan Markle logra un 'cese al fuego' y llega a un acuerdo en una de sus 4 demandas

Montecito, California.- Tal parece que Meghan Markle ya puede respirar un poco más tranquila pues en una de sus cuatro demandas en las que está involucrada junto a su esposo, el Príncipe Harry, ha logrado un 'cese al fuego', pues finalmente y después de alrededor de seis meses de una feroz lucha en los tribunales, ha conseguido un acuerdo.

En el mes de mayo, cuando recién se habían mudado a una mansión en Los Ángeles, California, un paparazzi con ayuda de un dron logró tomar una foto de su primogénito, Archie, dentro de su nueva casa, por lo que se interpuso una demanda en contra del fotógrafo.

Este año 2020, los duques de Sussex ya tiene en curso cuatro demandas, dos contra Associated Newspapers, una por las dos notas en las que revelan fragmentos de la carta que Meghan escribió para su padre, Thomas Markle, quién entregó el documento a los medios y la otra por la nota del Harry y su distanciamiento con los Royal Marines, otra en contra de The Sun y el Daily Mirror por supuestamente haber intervenido sus mensajes de voz de sus teléfonos celulares y otra contra un paparazzi, del que no se sabe su nombre aún, por haber tomado una foto de Archie en su casa de Los Ángeles, a la cuál llegó al acuerdo, antes de cambiarse a Montecitos, interpuesta en California.

Afortunadamente, según el medio Hola, finalmente la duquesa de Sussex ha logrado llegar a un acuerdo favorecedor y que complace a ambas partes, pues no se le compensará económica a Meghan y el medio acordó que ya no le tomaran fotos a ella, al duque de Sussex o al pequeño Archie.