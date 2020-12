Paul McCartney afirma que será el próximo famoso que se vacune contra el coronavirus

Londres, Reino Unido.- Desde que se anunció que la vacuna estaba lista, diversos ciudadanos del Reino Unido han afirmado que no quieren vacunarse ante el temor de los posibles efectos secundarios podría tener, es por eso mismo que el famoso cantante y ex integrante de The Beatles de 78 años, Paul McCartney reveló que estaba listo para ser el siguiente.

Según menciona el interprete en una entrevista para Radio 4 de la BBC, está bastante entusiasmado por hacerlo pues quiere motivar a más personas y ayudar a que haya menos desinformación.

“Si que lo haré y me gustaría animar a la gente a que la reciba también. Solía haber gente contraria a las vacunas, eso está bien, era su opción, pero ahora con el internet estas cosas realmente se afianzan”, dijo el músico

De esta forma, McCartney seguirá los pasos del actor también británico Ian McKellen, el cual interpreta al 'mago Gandalf' en las películas de El señor de los anillos, quien recientemente compartió en redes ser unos de los primeros famosos en acceder a vacunarse.

Tras haberse puesto esta nueva vacuna Pfizer, Ian no dudó en mencionar sentirse bastante emocionado por eso e inclusive afirmó que si ha vivo tanto es por que suele ponerse todas las indicadas para evitar enfermedades. Así mismo, dijo que estaba tan feliz que felicitó al Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.