VIDEO: Kylie Jenner es confrontada por manifestantes a su salida de tienda de pieles

Los Ángeles, EU.- Un viaje al centro comercial Rodeo Drive ubicado en Beverly Hills para hacer algunas compras navideñas no resultó como Kylie Jenner lo había planeado, pues fue confrontada por un grupo de activistas defensores de los derechos de los animales.

Según reveló el medio TMZ, el hecho ocurrió el sábado pasado cuando la estrella de Keeping Up With the Kardashians salía de una tienda que vende pieles cuando los manifestantes, con megáfonos en mano, la rodearon cuando entró a su automóvil Rolls-Royce.

"Eres un monstruo”, “Qué vergüenza" y "Los animales son desollados vivos", fueron algunas de las frases que le gritaron mientras impedían que su vehículo avanzara dentro del estacionamiento del establecimiento.

Al parecer, la multitud no ha olvidado una fotografía que la empresaria y modelo compartió en Instagram el año pasado, en la que ella y su amiga Stassie Karanikolaou llevaban abrigos de cuero con ribetes de piel de zorro.

Se cree que alguien dentro de la tienda se dio a la tarea de avisar a los fotógrafos del paradero de Kylie Jenner, quien a su vez notificó a los manifestantes para que la tomaran desprevenida a su salida.

En las imágenes se ve a la turba enfurecida armada con pancartas con lemas, uno de los cuales decía: "La piel pertenece a los animales que nacieron con ella, no a los humanos que se la roban". Otro decía: "Ponte tu propia piel".