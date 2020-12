Irina Baeva da sus primeras declaraciones sobre el video íntimo de Gabriel Soto

Ciudad de México.- En las últimas horas, el actor Gabriel Soto se ha visto envuelto en la polémica por la filtración en internet de un video suyo donde aparece sin ropa alguna y mostrando su cuerpo en lo que parece ser una videollamada. Ante esto su novia Irina Baeva ofreció sus primeras palabras.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz y modelo rusa fue interceptada por reporteros a quienes les externó que: "Lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente”, dijo para las cámaras del programa Suelta la sopa.

No me voy a incluir en un tema que no fue en mi año, entonces no me corresponde a mí dar declaraciones al respecto. De verdad, no me voy a incluir en un tema y le preguntaran a quién le tengan que preguntar y todos tengamos respeto porque hay dos pequeñas de por medio”, recalcó.