Jorge Falcón cuenta sobre las veces que llegó a actuar en fiestas del crimen organizado

Ciudad de México.- El famoso comediante, Jorge Falcón, es considerado como uno de los mejores humoristas que han existido en México, pues su humor ha marcado a diferentes generaciones.

Sin embargo, en su reciente entrevista para Venga la Alegría, el artista confesó que ha llegado a pasar por momentos difíciles, pues a lo largo de su carrera ha tenido que actuar para gente peligrosa y buscada por las autoridades.

He caído, sin querer, dos veces en fiestas 'muy difíciles', las he sacado adelante, no he pedido fotos con nadie y me cuido cada vez más, no es que me junte, pero a veces caes en el engaño 'oye, una fiesta para una familia'".

Llegas y empiezas a ver armas arriba y en todos lados. Dices: '¿de qué se trata?', '¡Ah! es que es fulano de tal, pero no hay problema'. Ya estás ahí y comienzas 'qué pasó familia'", agregó; además señaló que ambas ocasiones existió un contrato de por medio.

Por si fuera poco, Falcón confesó que en una de estas veces tuvo que presentarse con el jefe de una organización delictiva, a quien señaló de ser alguien amable, pues hasta le ofreció de su protección.

Primero eran tres personajes y cuando me dicen 'te quiere ver el jefe', dije ahí voy', me jaló el guarura o como les llamen y fui. Era un tipo que me trató muy amable. Me dijo: 'lo que usted necesite, aquí está bien tratado y le puedo dar unas claves para que no lo moleste nadie'", señaló.

“Era más alto que yo, de sombrero, lo abracé…y había mucha gente a un lado de él. Eso fue en Reynosa, y ya me regresé tranquilo", contó.

Ante todo, el comediante señaló no tener conexión alguna con gente del narcotráfico, por lo que de hoy en más guarda su distancia para no verse en situaciones como estas.