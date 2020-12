Katy Perry 'rompe' las redes sociales con el video de 'Not the End of the World'

Estados Unidos.- La famosa y muy querida cantante estadounidense, Katy Perry, recientemente ha logrado 'romper' las redes sociales y convertirse de las primeras tendencias mundiales en Twitter gracias al lanzamiento del video musical para su más nuevo tema, Not the End of the World.

Not the End of the World, es de las más recientes canciones que la artista ha lanzado en su nuevo álbum, 'Smile', que lanzó hace varios meses, pero no ha sido hasta este lunes 21 de diciembre que estrenó el video musical de este, provocando miles de reacciones en sus millones de fans.

Perry como suele hacerlo últimamente ha dejado fascinados a sus millones de fans alrededor del mundo, pues en este video ha impactado la manera en la que ve el futuro y de la humidad, además de la aparición de extraterrestres y el regreso a su larga cabellera oscura, dejando atrás su corta melena rubia.

Es por esto que actualmente ocupa el segundo lugar de lo más buscado y tuiteado este lunes 21 de diciembre, con fotos del video y memes respecto a lo "raro" de su nuevo video, señalando que es algo muy diferente a lo que esperaban de Katy les había "gustado mucho".

katy perry se ha juntado tanto con aitana que ahora sus vídeos son referencias a la que se avecina uD83DuDE33uD83EuDE90 pic.twitter.com/QxQRblNC1y — ibai ? sweet melody (@ibailarsson) December 21, 2020

Aunque muchos Katycats aceptamos todo lo que actualmente lanza y el estilo, extrañamos a la chica de cabello oscuro que nos hizo enamorarnos de Katy Perry. ??#NotTheEndOfTheWorld #KatyPerry#Katycats pic.twitter.com/KByu3xSmU3 — uD835uDC00uD835uDC0D (@mindmazexsmile) December 21, 2020

Katy Perry nos da un simple mensaje en el MV de Not The End Of World el cual es que una artista no puede quedarse en una era y debe seguir lo que le gusta y si realmente eres "fan" debes apoyar a esa artista en lo que haga y no solo estar por su éxito o apariencia pic.twitter.com/Ftk6Eo2AUm — Ángel uD835uDE7CuD835uDEA2 uD835uDE9DuD835uDE8EuD835uDE8AuD835uDE9BuD835uDE9C uD835uDE9BuD835uDE92uD835uDE8CuD835uDE98uD835uDE8CuD835uDE91uD835uDE8EuD835uDE9D ? (@swiftiefael) December 21, 2020

Quiero un toque bien macizo alv de la que se fuma Katy Perry para crear los conceptos de sus videos. pic.twitter.com/Q1suisd4JZ — el malandrorian uD83CuDFA5 (@keanuribbs) December 21, 2020